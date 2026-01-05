Successos
Controlat un home al Pas de la Casa per intentar agredir el porter d'un local d'oci nocturn
Quan la policia el va intentar detenir, la persona va intentar agredir també els agents
La policia d'Andorra va detenir ahir al Pas de la Casa un home no resident de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública, després de provocar aldarulls a l’exterior d’un local d’oci nocturn.
Segons informa la policia en un comunicat, l’home es va enfrontar al porter del local, que li impedia l’accés a l’interior, i va arribar a llençar una barra de metall contra ell, que va acabar impactant contra un vehicle estacionat. En el moment de la intervenció policial, l’individu va fer cas omís de les indicacions dels agents, va oposar una forta resistència i va intentar agredir-los, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.