METEOROLOGIA
Precipitacions i descens de temperatures pel nou front meteorològic
Un nou front va afectar ahir a la tarda el Principat, i va reactivar les precipitacions després d’un matí amb el cel cobert i plugim dispers, va informar el Servei Meteorològic Nacional. L’entrada d’aire fred associada a la pertorbació Francis baixarà progressivament els termòmetres, amb els dies més freds previstos entre dilluns i dimarts. Aquest canvi de temps implica un augment de la inestabilitat, amb nuvolositat i possibles ruixats força generalitzats, mentre les temperatures es mantenen a la baixa en gran part del país durant els pròxims dies.
El Servei Meteorològic Nacional també alerta que les precipitacions podrien ser més intenses a les zones d’alta muntanya, amb acumulació de neu a cotes altes i possibles ventades fortes. Es recomana precaució a les carreteres, especialment en passos de muntanya, i seguir les actualitzacions del temps, ja que la situació pot canviar ràpidament amb el pas del front.