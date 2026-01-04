MOBILITAT
Nova jornada de retencions a Canillo, Encamp, la Massana i la frontera sud
La xarxa viària del Principat va registrar ahir una nova jornada de retencions, que va afectar especialment la carretera general 2 a les entrades de Canillo i Encamp en sentit sud, segons va informar el servei de Mobilitat. Les cues van ser extenses i també van afectar la carretera general 1 a la sortida del Principat per Espanya. La carretera general 4, a l’entrada de la Massana en sentit sud, també va presentar congestions a la tarda.
Les retencions van concentrar-se a les zones d’accés a les pistes d’esquí i, cap al vespre, a la frontera sud, en un cap de setmana d’alta afluència de turistes.