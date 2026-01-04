RELIGIÓ
El nou orgue restaurat rep la benedicció del bisbe a la Seu
L’orgue de l’església de la Residència de l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell va ser beneït el 2 de gener pel bisbe Josep-Lluís Serrano, després de dos anys de restauració a càrrec d’Òscar Laguna i Alejandro Turanzas. L’ANA informa que l’acte va comptar amb la presència del bisbe emèrit Joan-Enric Vives; la superiora general de l’Institut, Laura Garione, i nombrosos fidels. L’organista Jordi Miquel va interpretar diverses peces, mentre es completava el ritual de benedicció de l’instrument construït el 1960 per Organería Española S.A. Alberdi.
Els treballs de restauració van incloure la reparació del motor, l’afinació completa de l’instrument i la millora de la climatització del temple. L’instrument, de línies rectes i austeres, manté l’estètica contemporània del temple i presenta una façana formada per tubs tintats de coure i plom.