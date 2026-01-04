METEOROLOGIA
L'arribada d'una massa d’aire àrtic deixarà un Dia de Reis amb temperatures negatives
Les previsions indiquen una progressiva obertura de clarianes, però amb un descens acusat del termòmetre i un reforç del vent del nord
Els núvols aniran perdent presència els pròxims dies al país i donaran pas a períodes més assolellats, segons la previsió del Servei Meteorològic. Tot i aquesta millora del cel, a partir de demà s’espera un canvi destacat en les condicions atmosfèriques amb l’arribada d’una massa d’aire fred d’origen àrtic. Aquest episodi provocarà un descens significatiu de les temperatures, que podrien deixar un Dia de Reis especialment fred. Les previsions indiquen que els valors del termòmetre se situaran en registres negatius a bona part del país durant aquesta jornada. Al mateix temps, el vent de component nord també guanyarà intensitat, fet que accentuarà la sensació de fred.
De cara al dia 7, el Servei Meteorològic assenyala que les temperatures mínimes continuaran sent molt baixes, tot i que la presència del sol afavorirà una recuperació de les màximes, que tendiran a normalitzar-se al llarg del dia.