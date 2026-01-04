ECONOMIA
Els grans fons competeixen per adquirir Empark
El fons global d’inversió i serveis financers Macquarie vol vendre’s el gegant del sector dels aparcaments Empark, encarregat, entre d’altres, de la gestió del pàrquing comunal Escaldes Centre. L’empresa té un valor taxat d’uns 2.000 milions d’euros.
El procés de venda està assessorat pels bancs d’inversió JP Morgan i Greenhill. Els principals candidats per adquirir Empark són el fons sobirà de Singapur, Infravia, Allianz Global Investors, BlackRock, Stonepeak, KKR i EQT.
Empark, que opera sota la marca Telpark, és una de les empreses més grans del sector dels aparcaments a Espanya, on gestiona actius valorats en 893 milions d’euros. La notícia de l’obertura del procés de venda, anunciada a l’estiu, ha generat molt interès entre els grans fons de capital risc del món. Macquarie va adqurir l’empresa el 2017 a A. Silva & Silva.