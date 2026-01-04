SUCCESSOS
Els bombers intervenen per assegurar el llosat d'un edifici a l’avinguda Tarragona
L’actuació ha requerit l’ús del camió escala i el tall parcial d’un carril
Els bombers s’han mobilitzat aquest matí a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella per controlar l’estat d’un llosat d’un edifici on s’havia detectat un moviment perillós d’una vidriera en un celobert. Davant el risc de caiguda, la intervenció ha obligat a tallar temporalment un tram d’un dels carrils en sentit ascendent.
L’avís s’ha produït cap a les 8:30 hores, després que els propietaris de l’immoble advertissin el desplaçament del vidre i sol·licitessin la intervenció del cos. Un cop valorada la situació, els bombers han accedit al teulat amb el camió escala per poder actuar amb seguretat. L’actuació ha permès estabilitzar l’element afectat i resoldre la incidència, evitant possibles danys a persones o béns. Un cop finalitzats els treballs, la circulació s’ha pogut restablir amb normalitat.