La diferència de preu entre lloguers nous i antics “no sorprèn” els propietaris
L’APBI apunta que les dades de l’Observatori mostren una realitat ja coneguda fa temps
Les dades publicades recentment per l’Observatori de l’Habitatge, que situen en 550 euros mensuals la diferència mitjana entre els lloguers nous i els antics, no van sorprendre el sector de la propietat immobiliària. El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Jordi Marticella, va assegurar que “aquestes xifres mostren una realitat que fa temps que l’associació observa”.
Segons l’Observatori, els contractes signats en el darrer any se situen de mitjana al voltant dels 1.332 euros mensuals, mentre que els habitatges que fa una dècada que estan llogats tenen una renda mitjana de 785 euros. Tot i reconèixer que es tracta d’una diferència significativa, Marticella va considerar que “el que diu l’Observatori en certa manera confirma el que ja venim dient fa molt de temps”.
Marticella va insistir que “la gran majoria dels lloguers antics, entesos com els que tenen més de cinc o sis anys, se situen entre els 500 i els 1.000 euros mensuals”, una franja que concentra el gruix del lloguer al país. Va afirmar que les dades de l’Observatori “van en la línia del que fa temps que diem”, especialment pel que fa a la diferència entre contractes de llarga durada i els recents, i va subratllar que per al sector “no és cap sorpresa”.
El president de l’APBI va matisar, però, que els preus publicats als portals immobiliaris no reflecteixen tota la realitat del mercat. “No tot el producte surt als portals. Molts pisos es lloguen pel boca-orella, sovint abans fins i tot de fer-se públics”, va explicar. Segons Marticella, aquests habitatges acostumen a adjudicar-se a preus lleugerament més actualitzats que els contractes antics, però “tampoc molt allunyats dels que apareixen als portals”.
A més, va recordar que els imports anunciats als portals responen al preu sol·licitat inicialment per la propietat i que “al final el contracte es pot tancar amb un preu inferior”. En aquest context, va rebutjar increments sobtats i desproporcionats quan es produeix un canvi d’inquilí: “Un pis que estava llogat per 1.000 euros potser s’actualitza en 100 o 150 euros, però no passa automàticament a costar-ne 2.000”.
Marticella també va posar l’accent en les dificultats d’accés a l’habitatge per a determinats perfils, com persones soles o nouvingudes al país, que no disposen d’una xarxa de contactes per accedir a aquests lloguers que no arriben al mercat obert. “El problema no és només el preu, sinó que no hi ha oferta suficient. Arriba més gent de la que el país pot absorbir”, va apuntar.
El president va assenyalar que aquesta situació afecta especialment les persones que busquen un habitatge poc després d’arribar a Andorra, ja que “sense contactes és molt difícil accedir als pisos que es lloguen directament entre coneguts i que no arriben ni tan sols a publicar-se”. Marticella va admetre que pagar prop de 1.000 euros mensuals pot ser complicat per a una persona que viu sola, mentre que el cost resulta més assumible quan es comparteix habitatge. Tot i això, va insistir que el principal problema continua sent la manca d’oferta disponible.