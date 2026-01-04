ORDRE PÚBLIC
Assistents andorrans a la festa il·legal de la Sénia
L’alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, va afirmar ahir als mitjans de comunicació que la festa il·legal que congrega gairebé un miler de persones en un polígon de la localitat ha causat “inquietud” entre els veïns i que, pel que han dit alguns assistents, és possible que duri fins al dia de Reis, encara que no saben amb exactitud quan acabarà. Segons els Mossos d’Esquadra, i d’acord amb les matrícules dels cotxes, hi ha assistents de França, Itàlia, Alemanya i Andorra, tot i que la majoria són catalans.
El propietari de les naus ja ha fet la denúncia pertinent
La festa il·legal se celebra en dues naus en desús, però de propietat privada, d’un polígon ubicat a la carretera que uneix la Sènia i Tortosa, i que està envoltat de camps d’oliveres. L’alcaldessa va confirmar que el propietari ja està gestionant la denúncia pertinent.