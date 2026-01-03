MOBILITAT

Trànsit dens a diversos punts del país aquesta tarda

La xarxa viària del Principat ha registrat una nova jornada de retencions

Trànsit dens a l'entrada de Canillo, Encamp i la Massana.

La xarxa viària del Principat ha registrat avui una nova jornada de retencions que ha afectat especialment la carretera general 2 a les entrades de Canillo i Encamp en sentit sud, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les cues han estat extenses i també han afectat a la carretera general 1 a la sortida del Principat per Espanya. La carretera general 4, a l’entrada de la Massana en sentit sud també ha presentat congestions aquesta tarda.

