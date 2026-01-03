MOBILITAT
Trànsit dens a diversos punts del país aquesta tarda
La xarxa viària del Principat ha registrat una nova jornada de retencions
La xarxa viària del Principat ha registrat avui una nova jornada de retencions que ha afectat especialment la carretera general 2 a les entrades de Canillo i Encamp en sentit sud, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les cues han estat extenses i també han afectat a la carretera general 1 a la sortida del Principat per Espanya. La carretera general 4, a l’entrada de la Massana en sentit sud també ha presentat congestions aquesta tarda.