MOBILITAT
Retencions a l’entrada del Principat per Espanya des d’aquest matí
El Servei Català de Trànsit informa de circulació lenta a les Valls de Valira, amb retencions que afecten els vehicles en direcció nord
L’últim cap de setmana de l’època festiva de Nadal registra retencions significatives a la carretera N-145, a l’altura de les Valls de Valira, en direcció nord cap a Andorra, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Les cues, que han arribat als quatre quilòmetres i que continuen afectant la circulació, han obligat els conductors a preveure retards i extremar la prudència en el trajecte cap al Principat.