SUCCESSOS
La policia arresta un home amb 20 pastilles d’èxtasi i 6,46 grams de metamfetamina
La policia va detenir un turista de 27 anys a Soldeu després de trobar-li 20 pastilles d’èxtasi i 6,46 grams de metamfetamina a l’exterior d’un local d’oci nocturn. L’arrest es va produir la matinada de dilluns, quan una patrulla va identificar l’home per una actitud sospitosa i, durant l’escorcoll, va localitzar les substàncies estupefaents.
Aquesta actuació es va emmarcar en un conjunt d’intervencions policials relacionades amb delictes contra la salut pública, que es van saldar amb dues detencions més al llarg de la setmana. En un dels casos, els agents van arrestar una dona per possessió de cocaïna i haixix, mentre que en l’altre es va detenir un home per tinença de drogues. Les intervencions es van dur a terme en el marc dels controls preventius habituals, intensificats durant el període d’alta afluència turística aquesta setmana.