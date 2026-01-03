METEOROLOGIA
Un nou front porta precipitacions i una baixada de temperatures
L’aire fred posterior farà baixar els termòmetres els pròxims dies
Un nou front afecta el Principat aquest vespre, reactivant les precipitacions després d’un matí amb un cel força cobert i algun feble plugim dispers, segons ha informat el Servei Meteorològic Nacional. L’entrada d’aire fred arriba amb la pertorbació "Francis" i farà que les temperatures baixin progressivament, amb els dies més freds previstos entre dilluns i dimarts.