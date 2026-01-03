METEOROLOGIA

Un nou front porta precipitacions i una baixada de temperatures

L’aire fred posterior farà baixar els termòmetres els pròxims dies

Un nou front porta precipitacions i una baixada de temperatures.

Un nou front porta precipitacions i una baixada de temperatures.Meteo

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Un nou front afecta el Principat aquest vespre, reactivant les precipitacions després d’un matí amb un cel força cobert i algun feble plugim dispers, segons ha informat el Servei Meteorològic Nacional. L’entrada d’aire fred arriba amb la pertorbació "Francis" i farà que les temperatures baixin progressivament, amb els dies més freds previstos entre dilluns i dimarts.

tracking