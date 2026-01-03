REPORTATGE
Nou carnet, més garanties
Govern emet un nou permís de conduir amb més seguretat, control biomètric i elements que reforcen la traçabilitat i eviten falsificacions.
El Govern ha posat en circulació un nou permís de conduir andorrà, vigent des del desembre del 2025, que incorpora noves mesures de seguretat i un control biomètric. El carnet presenta un nou disseny amb la bandera andorrana a l’encapçalament i un número de sèrie únic que apareix sota la fotografia de cada titular. Cada cop que es genera un nou carnet, aquest número és diferent i queda lligat a la data d’emissió i a la persona dins del Registre de permisos de conduir, fet que garanteix la traçabilitat del document.
L’entrada del nou permís no anul·la la validesa dels carnets antics
La part frontal del permís compta al lateral superior amb una finestra transparent on s’imprimeix una miniatura de la fotografia del titular i, a nivell d’holograma, la data de naixement del conductor. Aquestes novetats reforcen la seguretat del carnet i dificulten la falsificació, assegurant que el permís compleixi els estàndards internacionals. L’entrada en producció del nou permís no anul·la la validesa dels carnets antics. Les persones que ja disposen d’un permís de conduir el mantenen mentre no caduqui, moment en què serà substituït pel nou format. Així, la renovació pel nou model es fa únicament en el moment en què els titulars han de renovar el carnet.
La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliné, va explicar que es va assabentar del canvi després de detectar que diversos ciutadans havien rebut el nou carnet sense cap comunicació prèvia. “Em va sorprendre bastant, perquè no havia vist cap anunci del Govern sobre això”, va afirmar. Moliné va assenyalar que el permís manté la mateixa funció, però amb un nou plàstic i elements actualitzats, i va expressar la seva preocupació pel fet que els ciutadans no estiguin informats: “Quan es fa un canvi en un document oficial, s’ha d’informar els països corresponents i també la ciutadania, perquè puguin tenir clar que el carnet serà reconegut a l’estranger”. La consellera va formular una pregunta oral al Govern per aclarir des de quan s’ha aplicat el canvi, prevista per tractar a la sessió parlamentària el pròxim 15 de gener.