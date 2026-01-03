ÒBIT
Mor en un accident a la tornada d’Andorra Raül Adames, referent de l’educació catòlica a Barcelona
El sinistre va tenir lloc divendres al Pirineu català i la seva esposa va resultar ferida greu i traslladada en helicòpter a un hospital
Raül Adames García, una figura destacada en l’àmbit de l’educació catòlica a Catalunya, va morir ahir en un accident de trànsit mentre tornava d’Andorra, segons ha avançat La Vanguardia. El sinistre va tenir lloc en una via del Pirineu català, i la seva esposa, que l’acompanyava, va resultar ferida greu i va ser evacuada en helicòpter a un centre hospitalari.
Adames va néixer l'any 1971 i dirigia des del 2011 el col·legi Abat Oliba Loreto de Barcelona, centre vinculat a la Fundació Abat Oliba, i era també el responsable del Secretariat diocesà d’Educació Catòlica de l’Arquebisbat de Barcelona. Des d’aquest càrrec, impulsava iniciatives de formació del professorat, cooperació entre escoles i parròquies, i mantenia el diàleg amb les institucions educatives públiques. L’arquebisbat ha confirmat la seva defunció i ha informat que en els pròxims dies es comunicarà la data i lloc de les exèquies.