SOLIDARITAT
Marrugat fa una crida a la donació de sang i afirma que "no tindrem mai suficient"
La presidenta de la Creu Roja expressa que el nombre de donacions del 2025 ha estat "lleugerament inferior" al de l'any passat
Les donacions de sang continuen sent un dels àmbits més sensibles i estratègics de la Creu Roja Andorrana. Així ho ha definit la presidenta de l'entitat, Vicky Marrugat, en una entrevista a l'Agència de Notícies Andorrana, on ha refermat el compromís de la Creu Roja per incentivar la donació de sang. “No tindrem mai suficient sang, i per això hem de continuar treballant per incrementar les donacions”, ha afirmat. Tot i la bona resposta de la població, la presidenta insisteix que les xifres encara no són suficients per cobrir totes les necessitats.
Durant l’última campanya, celebrada del 9 al 21 de novembre, es van registrar 1.423 visites, una xifra que va permetre incorporar 223 nous donants al sistema. Tot i això, Marrugat reconeix que els resultats són lleugerament inferiors als de l’any anterior. “Les donacions han baixat una miqueta respecte a l’any passat, en part perquè el calendari no sempre coincideix amb els moments més idonis”, ha explicat.
Actualment, la Creu Roja Andorrana ha reforçat la xarxa de punts de donació amb dos nous espais, situats al Pas de la Casa i a Sant Julià de Lòria, amb l’objectiu de facilitar l’accés i apropar les campanyes a la ciutadania. “Hem incrementat els punts de donació perquè la gent ho tingui més fàcil, però encara cal un esforç més gran”, ha destacat la presidenta.
Marrugat també ha volgut contextualitzar les dades, recordant que el volum de sang recollit no sempre es correspon directament amb les necessitats hospitalàries del país. “La sang té una duració molt limitada i les necessitats creixen a mesura que creix la població”, ha assenyalat.
A tall d’exemple, ha explicat que si en una campanya es recullen 233 donacions, les necessitats reals poden arribar a situar-se al voltant de les 500 unitats, fet que evidencia la importància de mantenir un flux constant de donants.
La presidenta ha volgut recordar també que la sang recollida a Andorra forma part d’un circuit coordinat amb Catalunya, on es processen i es redistribueixen les reserves. “La sang que s’extreu a Andorra no va necessàriament directament a l’hospital del país, sinó que entra en un circuit de laboratori i, a canvi, Andorra rep sang de Catalunya”, ha aclarit.
Marrugat ha fet una crida específica a la població jove, un col·lectiu clau per garantir el relleu generacional dels donants. La presidenta de Creu Roja considera que un dels reptes pel 2026 de l'entitat és tenir cada cop més presència a les xarxes socials per "informar i mostrar la rellevància d'aquestes petites grans accions". “Hem de fer un treball important per explicar als joves què aporta donar sang, tant a qui la rep com a qui la dona”, ha conclòs.