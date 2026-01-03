RELIGIÓ
Beneït l'orgue del convent de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell després de la restauració
La celebració va ser presidida pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, i va incloure un concert a càrrec del canonge-organista Mn. Jordi Miquel
L’orgue de l’església de la Residència de l’Institut Religiós de la Sagrada Família, a la Seu d’Urgell, va ser beneït ahir al vespre, després d’una restauració duta a terme durant els darrers dos anys. L’acte va ser presidit pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, i va comptar amb l’assistència del bisbe emèrit, Mons. Joan-Enric Vives; la Superiora General de l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell, M. Laura Garione; les germanes del Govern General, així com nombrosos fidels i ciutadans de la ciutat i de la comarca.
Les germanes de l’Institut van destacar la importància de l’orgue, tant pel seu valor musical i arquitectònic com pel seu impacte en la vida social i cultural de la ciutat. El bisbe d’Urgell va dur a terme el ritus de benedicció de l’instrument, amb la lectura de la Paraula de Déu (Col 3, 12-17), el salm responsorial i diverses pregàries, acompanyades musicalment per l’orgue. La benedicció va culminar amb l’oració solemne del bisbe, seguida de l’encens i l’aspersió de l’instrument.
Un cop finalitzat l’acte de benedicció, es va oferir un concert d’orgue en què Mn. Jordi Miquel va interpretar l’ofertori de Jesús Guridi, la peça A la Verge de Valldeflors, així com obres de Cèsar Franck, Théodore Dubois i el Virolai.
La restauració de l’orgue
Els treballs de restauració de l’orgue s’han desenvolupat entre els anys 2024 i 2025 i han anat a càrrec de l’orguener Òscar Laguna, amb el suport d’Alejandro Turanzas, també responsable de la restauració de l’orgue de la catedral de Santa Maria d’Urgell. Les actuacions han inclòs l’arranjament del motor, que presentava un fort deteriorament, la reafinació de l’instrument i la millora de la climatització del temple per garantir la conservació d’aquest patrimoni.
L’orgue, construït l’any 1960 per Organería Española S.A.-Alberdi, destaca per una caixa de línies rectes i austeres que s’integra plenament en l’estil modern del temple, amb una façana formada per tubs tintats de coure i aplomats.