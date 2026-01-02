SENTÈNCIES
El TC rebutja l’arrest domiciliari per a un dels germans del ‘cas Buiques’
Considera que la gravetat dels fets justifica mantenir la pena íntegra de presó
El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara presentat per un dels condemnats pel cas d’extorsió vinculat a un antic conflicte amb l’empresa Construccions Buiques. El recurrent sol·licitava la llibertat immediata o, com a alternativa, l’anul·lació de la resolució que havia rebutjat la substitució de la pena de presó per arrest domiciliari amb control electrònic. L’afectat argumentava que s’havien vulnerat els seus drets fonamentals, com la llibertat, la igualtat i la tutela judicial efectiva, i criticava que s’havia fet una interpretació arbitrària de l’article 210 del Codi de procediment penal.
El tribunal avala la decisió per la intimidació exercida i la repulsa social
Entre els punts destacats, la defensa va posar èmfasi en el fet que el penat és pare d’una menor d’edat, i que l’interès superior de l’infant hauria de justificar una mesura penitenciària menys severa. El Constitucional, però, considera que aquesta circumstància no pot ser qualificada d’extraordinària, i recorda que el tribunal ordinari ja va indicar que el penat podria acollir-se al règim de semillibertat més endavant, quan sigui processalment possible.
El Ministeri Fiscal va demanar la desestimació del recurs, sostenint que la resolució impugnada és coherent, fonamentada i ajustada a dret, posició que ha estat compartida pel Tribunal Constitucional. Segons la sentència, la gravetat dels fets, l’ús d’intimidació i la repulsa social que van generar justifiquen el manteniment íntegre de la pena.
La decisió, publicada dimecres al BOPA, està signada el mateix dia en què una altra resolució judicial, relativa al germà del recurrent i condemnat pels mateixos fets, també va rebutjar la concessió del règim de semillibertat. En aquell cas, el Tribunal Superior va incidir en la perillositat social del delicte i en la vigència del component preventiu i retributiu de la pena.