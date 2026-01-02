LA PREVISIÓ DELS COMPTES DE L'ESTAT PER AL 2026
Sense pressupost ni per enviar una carta
Les esmenes del grup demòcrata permeten dotar l’APDA de recursos bàsics per funcionar
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) no podria enviar ni una carta certificada si el pressupost del 2026 s’aprovés tal com ha estat lliurat pel Consell General, i que havia estat elaborat per l’anterior directora, Resma Punjabi. Aquesta situació, que a primera vista podria semblar anecdòtica, ha estat resolta a través d’una bateria d’esmenes tècniques del grup parlamentari demòcrata, que ha incorporat diverses partides amb l’objectiu de corregir aquest buit que afecta el funcionament bàsic de l’organisme.
En concret, s’han afegit dotacions per fer front a despeses imprescindibles: 1.500 euros per a traduccions i correccions de textos, 300 euros per a impressió de material de difusió, així com un ajustament simbòlic d’un cèntim per corregir un desquadrament pel que fa a la partida de quotes de la Seguretat Social. A més, es reclassifiquen diverses despeses com, per exemple, comissions bancàries, manteniment de comptes o taxes administratives, per poder dotar-les amb traçabilitat i evitar que l’agència hagi de gestionar-les fora del marc pressupostari previst.
35.873 euros per a la plaça de cap d’àrea jurídica d’habitatge
Una de les mancances més destacades és la falta de partida pròpia per cobrir les dietes i despeses de locomoció. Això vol dir que, a efectes comptables, qualsevol desplaçament o compensació econòmica per representació institucional quedava sense empara específica. Aquest fet no tan sols podia generar disfuncions administratives, sinó que podia posar en dubte la transparència i traçabilitat dels pagaments, ja que es veurien obligats a imputar-los a partides genèriques no pensades per a aquest fi.
28.215 euros per iniciar l’ampliació del centre penitenciari
El text de l’esmena és clar en aquest sentit: “La manca d’aquesta partida pot implicar dificultats de gestió pressupostària i pot generar confusió en la traçabilitat de les despeses derivades de les dietes i de la locomoció.” Amb la modificació, es crea una línia clara que permet distingir aquestes despeses, donar-los visibilitat i evitar interpretacions confuses o sospites injustificades sobre l’ús dels recursos públics.
Un altre bloc d’esmenes significatiu afecta el pla de pensions de la funció pública. Els canvis proposats amplien la cobertura a nous col·lectius, com ara el personal assalariat del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i altres assimilats. També s’afegeixen disposicions per garantir el seguiment i gestió del pla, amb la participació de la comissió corresponent. A més, es modifica la llei per permetre que, en cas de defunció del titular, els familiars que en depenen puguin mantenir la cobertura sanitària durant quatre mesos, donant un marge per tramitar pensions i buscar alternatives.
El pla de pensions s’amplia a nous col·lectius, com els empleats del SAAS
Pel que fa a infraestructures, s’incorporen més de 400.000 euros per a l’ampliació del centre penitenciari, però la partida del 2026 només preveu una petita fracció: 28.215 euros, ja que es tracta d’un contracte plurianual fins al 2035, amb pagaments que augmentaran progressivament durant els pròxims exercicis. Aquest mecanisme permet iniciar el projecte sense tensionar el pressupost de l’any vinent.
També es destinen 182.000 euros al projecte del Centre de Recuperació de Fauna (Crefa), i es reclassifica una partida per convertir l’edifici de Catsa en un centre d’innovació tecnològica, deixant enrere l’ús original com a centre cultural.
Altres esmenes permeten la creació d’una nova plaça de cap jurídic en matèria d’habitatge, dotada amb 35.873,32 euros. La plaça s’ubicarà dins del ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i té com a objectiu donar impuls i lideratge jurídic als nous reptes en matèria d’habitatge. Els demòcrates inclouen una partida de 45.000 euros per constituir la societat pública Andorra Digital, SA, un dels projectes estrella del Govern en matèria de digitalització. Fins que la societat no estigui legalment creada, però, s’estableix que el seu pressupost no s’executarà.
Les esmenes tenen un fort caràcter tècnic i, tot i que moltes no impliquen grans imports, tenen com a objectiu ajustar el projecte de pressupost a les necessitats operatives reals dels organismes. En aquest sentit, el grup demòcrata actua no tan sols com a impulsor de grans projectes, sinó també com a corrector dels desajustos d’un text pressupostari on, fins ara, ni tan sols es podia comprar un segell. Dimecres acabava el termini per presentar les esmenes al projecte de pressupost de l’any que ve, però Andorra Endavant va entrar una demanda de pròrroga a la Sindicatura.