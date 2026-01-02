MOBILITAT
Retencions a diversos punts de la xarxa viària aquest migdia
El trànsit dens afecta especialment la carretera general 1, al centre de Sant Julià de Lòria en sentit nord
El trànsit ha estat dens aquest migdia a diversos punts de la xarxa viària del Principat, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les complicacions es registren en concret a la carretera general 1, al centre de Sant Julià de Lòria en sentit nord, així com a la carretera general 2, a l’entrada de Canillo en sentit sud.
A més, al llarg del matí també s’han produït retencions als accessos al Principat des d’Espanya. Les cues han tingut lloc des de la rotonda de la Seu d’Urgell fins a la frontera, amb circulació lenta i acumulacions de vehicle.