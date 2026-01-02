REPORTATGE
Quan casar-se ‘no cola’
El TC avala l’ordre d’expulsió d’una dona no resident que va contreure matrimoni amb un andorrà com a últim intent per aconseguir els papers.
La recurrent ha completat el recorregut per totes les instàncies jurisdiccionals per intentar evitar l’expulsió d’Andorra i, en el darrer tram, dos cops, després que el Tribunal Constitucional li donés parcialment la raó i instés el Superior a motivar de manera més clara la decisió d’avalar l’expulsió per a cinc anys del país. Després que la sala administrativa reformulés la sentència i es ratifiqués en la conclusió, la dona novament va acudir a l’Alt Tribunal, que ara ja no atén les seves raons i, per tant, comparteix que no pugui posar cap peu a Andorra durant cinc anys. Ha estat una cronologia prou àmplia i, de fet, aquest mes ja es compleixen quatre anys de la decisió governativa inicial.
Es considera que el matrimoni va ser un intent de frau
I aquella ordre del ministeri de Justícia i Interior es va prendre el 12 de gener del 2022 després que la demandant se’n saltés una de prèvia (de dos anys) i acabés ingressant a la presó quan se la va enxampar, processada per un delicte menor de desobediència greu a l’autoritat administrativa. Però, a més, els tribunals donen per acreditat que per evitar-la va simular un matrimoni de conveniència amb un ciutadà andorrà. “No ofereix dubtes que la conducta de la recurrent suposa que comporti un risc per a la seguretat de l’Estat, de les persones o dels béns o per a l’ordre públic”, sosté la sala administrativa del Superior. Segons el que es recull a la recent resolució del Constitucional, la dona va contreure matrimoni i va intentar regularitzar la situació al país mitjançant l’expedient de reagrupament familiar. Però “va quedar acreditat que aquest matrimoni es va celebrar amb l’única intenció que aquesta obtingués la documentació d’Immigració, havent-se constatat que no hi havia convivència entre els dos contraents; de manera que la recurrent no té cap familiar a Andorra i tenint en compte la insuficiència d’arrelament al país, no es pot considerar que la seva expulsió li pugui causar unes conseqüències perjudicials”. Això reitera el Govern en el seu escrit d’argumentacions a l’oposició al recurs d’empara presentat per la demandant.
El Consitucional, dèiem, ha avalat finalment els arguments de la sala administrativa del Superior. L’Alt Tribunal valora que “precisa l’examen que fa del risc que representa la recurrent per a la seguretat i per a l’ordre públic del Principat, el qual es fonamenta en el seu comportament passat que demostra la seva voluntat de no respectar les normes del Principat”. I, de manera concreta, es posa el focus a intentar la via del matrimoni simulat: “El qual demostraria la seva voluntat determinada de no sotmetre’s a les decisions administratives que l’afectaven.”