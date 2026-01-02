PRIMER NAIXEMENT DEL 2026
Un nom en homenatge a Allende
El nounat es diu Salvador i ha nascut a les 4.53 hores a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell
El primer nadó de l’any 2026 va néixer ahir a les 4.53 hores a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta de Salvador Aníbal Torres Apablaza, un nen que ha vingut al món amb un pes de 4.020 grams. La mare, Camila Anakena Apablaza Ahumada i el pare, Juan Felipe Torres Maureira, han expressat que "estem enamorats del nostre fill" i que "és el dia més feliç de les nostres vides". La família resideix a la parròquia de la Massana, tot i que és originària de Xile i fa sis anys que viu al Principat.
Segons han explicat els pares, el primer nom prové del president de xilè Salvador Allende, mentre que el segon correspon al nom de l’avi patern. La mare ha detallat que el part va ser llarg però sense complicacions, i que el nadó va néixer per cesària, més tard del previst, ja que la data probable de part era durant les festes de Nadal.
La família s’ha mostrat molt satisfeta amb l’arribada del seu primer fill. Com a punt final a aquesta història, l’hospital va regalar a la família una petita cistella amb un peluix i productes bàsics.