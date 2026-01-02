Pregunta parlamentària
Laia Moliné demana explicacions al Govern pel canvi de format del permís de conduir
La consellera socialdemòcrata vol saber des de quan s’aplica el nou model, si respon a acords internacionals i quan se n’informarà la ciutadania
La consellera general socialdemòcrata Laia Moliné ha presentat una pregunta oral al Govern per demanar explicacions sobre el canvi de format del permís de conduir, després de detectar que diversos ciutadans han rebut un carnet amb un disseny diferent en renovar-lo, sense cap comunicació pública prèvia.
NACIONAL
La majoria descarta establir el carnet per punts
Joan Ramon Baiges
Moliné vol saber quan s’ha introduït el nou format, quins canvis incorpora exactament i si respon a algun acord o obligació internacional. També reclama saber si el Govern ja ha notificat oficialment altres països sobre aquesta modificació, i quan té previst informar la ciutadania.
La consellera remarca que el permís de conduir és un document oficial d’ús habitual, i qualsevol canvi en el seu format hauria d’anar acompanyat de comunicació clara i accessible, així com de totes les garanties perquè continuï sent reconegut a l’estranger sense inconvenients.
La pregunta es formularà en sessió parlamentària el pròxim 15 de gener.