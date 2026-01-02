Cost de la vida
L'IPC avançat del desembre baixa fins al 2,7%
El descens dels preus del transport i l’habitatge contribueixen a la lleugera moderació de l'índex
L’indicador avançat de l’Índex de Preus de Consum (IPC) estima una variació interanual del 2,7% al mes de desembre del 2025, segons ha informat el departament d’Estadística d'Andorra. Aquest valor representa una lleugera desacceleració respecte al mes anterior, quan la inflació es va situar en un 2,8%.
Aquest descens es deu principalment a la baixada de preus dels grups “Transports” i “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”, dos dels components amb més pes en l’índex general. Tot i així, la inflació es manté estable dins d’un rang moderat, molt per sota del 4,6% registrat el desembre del 2023 i lleugerament per sobre del 2,6% del mateix mes de 2024.
Aquest indicador avançat, que es calcula amb el 99% de preus disponibles del mes i assumeix els del període anterior per a les sèries pendents, té un caràcter provisional i no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva, que es publicarà el 15 de gener del 2026.
A nivell comparatiu, l’IPC avançat d’Espanya també mostra una lleu desacceleració, situant-se en el +2,9% al desembre (una dècima menys que al novembre). La dada equivalent de França es coneixerà el 6 de gener del 2026.