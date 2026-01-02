Estadística
L'esperança de vida a Andorra s'enfila fins als 84 anys
L'informe indica que les dones viuen per sobre dels 86 anys de mitjana i que els homes superen els 81
L'esperança de vida a Andorra el 2024 es va situar en 84,1 anys, segons l'informe anual sobre l'esperança de vida que realitza el departament d'Estadística del Principat, una de les més altes d'Europa, ja que aquesta se situa en els 81, 7 anys. De fet, els andorrans viuen més que per exemple a països com França, on la mitjana se situa en els 83,1 anys o que Portugal, 82, 7 o que Luxemburg on s'arriba als 83, 5 anys de mitjana. A Andorra, només la supera la seva veïna Espanya, que situa la longevitat global en els 84 anys i Liechtenstein, on es dispara fins als 84, 7.
La dada desagregada per sexe mostra que les dones viuen de mitjana 86,7 anys, mentre que els homes arriben als 81,4 anys, amb una diferència de 5,3 anys. Aquest patró es repeteix històricament i evidencia una esperança de vida femenina constantment superior a la masculina. Cosa que es demostra si es compara amb altres països de la UE, on l'esperança de vida de les dones se situa en els 84, 4 anys i a Andorra, és quasi dos anys superior. Al Principat, les dones viuen més que per exemple a països com França - on la mitjana s'enfila fins als 85,9 anys- , Portugal - 85,4- o Luxemburg. I només la superen països com Liechtenstein -86, 8 anys de mitjana- o Espanya - 86,6-. Una tendència que no es manté tant amb el gènere masculí, ja que països com Luxemburg, Espanya o Liechtenstein, superen al Principat.
I si ens atenim a les dades dels darrers cinc anys, la mitjana del període 2020-2024 se situa en 83,7 anys d’esperança de vida global, amb 81,1 anys per als homes i 86,2 anys per a les dones, una diferència de 5,1 anys que consolida la tendència observada al llarg del temps.
Tot i això, des del departament d’Estadística es recorda que, donada la població relativament petita del país, les dades anuals poden patir distorsions provocades per l’aleatorietat en el nombre de defuncions. Per aquest motiu, es recomana prendre com a referència la mitjana dels darrers cinc anys per fer comparatives més estables i representatives.