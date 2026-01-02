SOLIDARITAT
Gala benèfica a favor de l'Associació del Jovent en Risc
El Club Rítmica Serradells organitza l'acte solidari que tindrà lloc l’11 de gener amb una entrada de 4 euros
El Club Rítmica Serradells celebrarà una gala benèfica el pròxim 11 de gener de 2026, a les 9.30 hores, al pavelló del Serradells, amb l’objectiu de recaptar fons per a l’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA). L’esdeveniment s’emmarca sota el lema Any Nou Solidari i vol contribuir a donar suport als joves en situació de vulnerabilitat.
L’entrada a la gala tindrà un preu de 4 euros, i l’organització també ha habilitat una Fila 0 perquè totes aquelles persones que no hi puguin assistir puguin col·laborar a través de Bizum. Els fons recaptats es destinaran íntegrament a l’associació beneficiària.