SUCCESSOS
Ferit un motorista de 55 anys en un accident a l’avinguda de Salou
La col·lisió ha implicat un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat
Un home de 55 anys ha resultat ferit avui a la tarda en un accident de trànsit a l’avinguda de Salou, a Andorra la Vella. El sinistre s’ha produït a les 17.28 hores i ha implicat un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. La informació facilitada indica que el ferit és el conductor de la motocicleta, un home resident al país.