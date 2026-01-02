Violència de gènere
Detingut un home la nit de Cap d’Any per agredir la parella i el fill menor de nou anys
La dona i el nen van fugir del domicili i es van refugiar en un restaurant d’Andorra la Vella, on es va alertar la Policia
La policia d'Andorra va detenir la passada nit de Cap d’Any un home resident de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, després d’agredir la seva parella sentimental, de 36 anys, i el fill menor de nou anys que tenen en comú.
Els fets van tenir lloc al domicili familiar, d’on la dona i el menor van haver de fugir per protegir-se i refugiar-se en un restaurant d’Andorra la Vella. Va ser un empleat del local qui va alertar a la policia. Un cop al lloc, els agents van confirmar que hi havia indicis evidents d’agressió i es van desplaçar al domicili per identificar i detenir l’home.