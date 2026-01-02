SUCCESSOS
Detingut un home amb 20 pastilles d'èxtasi i 6,46 grams de metamfetamina
La policia ha arrestat en total tres persones durant la setmana per delictes contra la salut pública
La policia ha detingut un turista de 27 anys a Soldeu després de localitzar-li vint pastilles d’èxtasi i 6,46 grams de metamfetamina a l’exterior d’un local d’oci. Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns, quan una patrulla va detectar una persona amb una actitud sospitosa a l’exterior de l'establiment. Els agents van identificar l'home i van efectuar-li una palpació de seguretat. Durant l'escorcoll la policia va trobar diversos embolcalls amb substàncies estupefaents i l'acusat va ser traslladat al Despatx Central de Policia. El detingut va ser posat a disposició judicial dimarts 30 de desembre com a presumpte autor d’un delicte major de tràfic de drogues i d’un delicte menor de consum de substàncies tòxiques.
L’actuació forma part d’un conjunt d’intervencions que s’han saldat amb tres detencions al llarg de la setmana per delictes contra la salut pública. En el marc d’aquestes actuacions, la policia també va detenir, durant la tarda d’ahir, un turista espanyol de 40 anys en un control fronterer a la vessant francesa. L’home, que conduïa un vehicle amb matrícula espanyola, duia 0,5 grams de cocaïna, 4,2 grams de marihuana i 2,1 grams d’haixix.
La tercera detenció es va produir la matinada d’avui en un hotel d’Andorra la Vella, arran d’una intervenció policial per una discussió verbal en l’àmbit conjugal. Durant l’actuació, els agents van localitzar diverses substàncies estupefaents. L’home, un turista de 34 anys, va reconèixer que eren de la seva propietat i va ser detingut després que l’inventari confirmés la presència de 22,88 grams de marihuana i tres pastilles d’èxtasi.