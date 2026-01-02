SUCCESSOS
Controlat un conductor per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,62
Un home resident de 58 anys va donar una taxa d’1,62 grams per litre en un control a la carretera de l’Obac
La policia va detenir la matinada d'ahir un home resident de 58 anys per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir sota la influència de l’alcohol. Els fets van tenir lloc a la carretera de l’Obac, a la vessant d’Andorra la Vella. Durant un control policial, els agents van aturar un turisme amb matrícula andorrana i van sotmetre el conductor a una prova d’alcoholimetria, que va donar un resultat d’1,62 grams d’alcohol per litre de sang, una taxa superior al límit permès.