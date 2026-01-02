DESITJOS DELS GRUPS
Any nou, problemes de sempre
El govern i els grups demanen al 2026 que sigui l’any en el qual se solucionin els principals problemes del país, com l’habitatge, el sobrecreixement o la qüestió de l’avortament.
Any nou, vida nova, però els problemes no desapareixen. El 2026 arriba amb diversos fronts oberts: qüestions com l’habitatge, els salaris, Europa o l’avortament continuaran marcant l’agenda política durant els pròxims 365 dies, i trobar-hi solucions és un dels principals desitjos de tot l’espectre polític.
El desig del Govern per al 2026 és “poder continuar amb la feina que hem fet”. Ho diu el ministre Guillem Casal, que destaca que les principals aspiracions de l’executiu seran continuar treballant en el parc públic, amb l’objectiu d’arribar als 500 habitatges el 2027 i, més a curt termini, abordar la situació dels llolguers congelats “de forma gradual i amb un equilibri entre els llogaters i els propietaris, perquè ningú es trobi desemparat quan arribi el moment”. Pel que fa a la seva cartera –Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia–, Casal demana continuar “fomentant allò que ens fa únics, que és el nostre territori i patrimoni”, amb mesures que protegeixin l’entorn i els recursos.
La llista d’anhels de la majoria demòcrata té el creixement sostenible al capdavant. Jordi Jordana afirma que “és el tema més conflictiu” i que engloba molts altres temes, com la vivenda o la immigració. El desig de Jordana, així, “és que amb les mesures que hem fet i continuem fent Andorra pugui continuar creixent, però dins d’un marge assumible”.
Concòrdia concentra la llista de prioritats en quatre punts: el referèndum, la lluita contra l’especulació, una millor planificació econòmica per part del Govern i una major escolta a la minoria, un anhel que comparteix tota l’oposició. En aquest sentit, Cerni Escalé va reclamar que l’executiu “es deixi de jocs manipulatius i permeti que la ciutadania es pronunciï” sobre l’acord. També va defensar una planificació econòmica més anticipada, que faciliti l’increment salarial dels treballadors, l’arribada de quotes d’immigració planificades i el reforç de punts clau com l’educació i la sanitat.
Finalment, Escalé demana que “el Govern tingui en compte alguna de les lleis que presentem”, tot recordant que Concòrdia n’ha impulsat una desena durant la legislatura i que cap ha arribat ni tan sols a debatre’s al Consell General.
Les prioritats del president del PS, Pere Baró, també passen per l’habitatge, un àmbit en què considera imprescindible trobar una solució “consensuada” en un any que preveu “intens i molt difícil”. El líder socialdemòcrata reclama que el 2026 també serveixi per donar resposta a totes aquelles dones que encara no poden avortar legalment al país i aposta, finalment, per una política basada en l’entesa, allunyada de les medalles i de la cursa per veure qui és el primer a presentar una llei. Com a desig final, Baró subratlla que “més enllà de les ideologies, vull que ens puguem escoltar entre tots i que no perdem l’elegància política que ens caracteritza a Andorra”.
El desig d’Andorra Endavant, en paraules de Carine Montaner, és “continuar lluitant perquè el 2026 sigui un any amb més oportunitats i una millor qualitat de vida per a tothom”. Montaner assegura que aquesta lluita defineix el camí del seu partit, que “sempre ha defensat allò que va presentar a la ciutadania, proposant solucions concretes als reptes del país”. “I així continuarem”, afegeix, “amb coherència, coratge, constància i responsabilitat”. De cara al 2026, la líder d’Andorra Endavant afirma que seguirà combatent les injustícies que “indignen” la ciutadania, “impulsant accions de millora reals, pensades per al benestar dels ciutadans”.
EL SINDICAT I LA PATRONAL RECLAMEN MESURES PER A L'HABITATGE DE CARA AL 2026
Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, afronta el 2026 amb tres qüestions que considera “molt importants per a l’empresariat”. La primera és l’aplicació de la normativa europea de l’Entry/Exit, que, segons apunta, “ha suposat un canvi en el mercat laboral” i ha obligat les empreses a adaptar-se a la contractació en origen. El segon gran repte és l’habitatge: Cadena admet que “la manca de vivendes dificulta la contractació” i defensa la necessitat de trobar un punt d’equilibri que permeti augmentar l’oferta de pisos sense alimentar la inflació. Finalment, continuaran treballant per impulsar la zona econòmica i transfronterera, que consideren “clau”.