SUCCESSOS
Accident entre un cotxe i un autobús a la Vall d’Incles
El servei de bombers intervé després que la part davantera del vehicle quedés completament afectada
Un accident de trànsit s’ha produït a la Vall d’Incles, a la parròquia de Canillo, en el qual s’han vist implicats un turisme i un autobús. El sinistre ha tingut lloc cap a les 14:40 hores i la part davantera del cotxe ha quedat completament damnificada. El cos de bombers ha informat que estan atenent la situació al lloc del succés amb tres ambulàncies i també la policia. El succés està ocasionant retencions de pujada i de baixada.
Notícia pendent d'ampliació