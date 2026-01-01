Incidència
Solucionada l'avaria elèctrica que ha deixat sense llum el Pas i les pistes d'esquí de Grandvalira
Els equips de FEDA i Sercensa han pogut restablir tot el subministrament elèctric i
treballen conjuntament en identificar l’origen de la incidència
Una avaria en un cable de mitjana tensió entre dues estacions transformades del Pas de la Casa ha provocat aquest matí dues interrupcions del subministrament elèctric, que han afectat tant línies gestionades per Sercensa a la localitat encampadana com línies de FEDA a la zona de Grau Roig, segons ha informat la companyia elèctrica en un comunicat. Els talls, de 14 i 10 minuts respectivament, s’han produït a les 10.39 h i a les 11.09 h, i han impactat un total de 46 clients. Però passades dos quarts de dotze del mitdgia, s'ha pogut restablir el servei.
Els equips de FEDA han prioritzat el restabliment del servei a totes les zones afectades i han iniciat, conjuntament amb Sercensa, les tasques per localitzar l’origen de l’avaria, que s’ha identificat en un cable entre dues estacions del Pas. Un cop recuperat el subministrament, els tècnics continuen treballant sobre el terreny per resoldre definitivament la incidència.