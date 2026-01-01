Primer naixement a Andorra del 2026
Salvador Aníbal Torres, primer nadó del 2026
Ha nascut a les 4 hores i 53 minuts de la matinada i pesa uns 4 quilograms
El primer nadó de l’any 2026 a Andorra ha nascut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell aquest 1 de gener a les 4.53 hores. Es tracta de Salvador Aníbal Torres Apablaza, un nen que ha vingut al món amb un pes de 4.020 grams.
La mare és la Camila Anakena Apablaza Ahumada i el pare, Juan Felipe Torres Maureira. La família resideix a la parròquia de la Massana.