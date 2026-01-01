Cultura
Els museus i monuments superen els 100.000 visitants fins a mitjan desembre del 2025
Els equipaments d'Andorra la Vella són els que més afluència han concentrat, sent la Casa de la Vall la més freqüentada amb més de 22.000 persones
Els museus i monuments d’Andorra han rebut 101.506 visitants des del mes de gener i fins a mitjan desembre del 2025, segons va informar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en una entrevista amb l’Agència de Notícies Andorrana (ANA) el passat 19 de desembre. D’aquest total, 50.357 persones han visitat museus, mentre que la resta corresponen als monuments nacionals.
Bonell va destacar que aquestes xifres consoliden la bona evolució del sector cultural, tot i que equipaments com la Casa de la Vall han estat molts mesos tancats al públic. En aquest sentit, va remarcar la importància de continuar treballant "en la millora de les museografies, la formació dels guies i l’accessibilitat, tant física com digital", amb l’objectiu de mantenir el creixement els pròxims anys. La titular de la cartera de Cultura també va subratllar la voluntat que els museus siguin espais vius, amb una programació activa d’exposicions i activitats culturals que afavoreixin tant l’interès de la població resident com el dels visitants.
Cal recordar que l’any passat els museus, monuments i sales d’exposicions del país van tancar amb un total de 172.260 visitants, 25.622 més que el 2023, fet que va suposar un increment del 14,9%. Els equipaments d’Andorra la Vella van ser els que van concentrar més afluència, amb 50.263 visitants, amb la Casa de la Vall com a espai més visitat del país (22.817), seguida dels museus d’Ordino (32.110 visites), amb la Casa Areny-Plandolit al capdavant (15.627), i d’Escaldes-Engordany (31.120), amb el Centre d’Art com a principal reclam (14.902). També van destacar el Santuari Basílica de Meritxell (15.654 visites), el Bici Lab (12.194) i l’Espai Columba (11.131). Al llarg del 2024, el conjunt d’equipaments culturals va acollir 586 activitats, amb Escaldes-Engordany com la parròquia més activa.