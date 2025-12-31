PREGUNTA AL GOVERN
Vela demana per les mesures de protecció del patrimoni immaterial
Susanna Vela, presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, ha presentat una pregunta oral adreçada al Govern perquè sigui contestada durant la sessió del ple del Consell General. Vela sol·licita informació sobre les accions i mesures que s’estan impulsant per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra, arran d’unes informacions aparegudes sobre el registre de la marca “cap de l’ossa d’Ordino”.
El grup socialdemòcrata considera que la manca d’una regulació específica i d’una estratègia clara de protecció pot facilitar situacions que posin en risc béns culturals compartits i de tots.