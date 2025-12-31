SUCCESSOS

Topada entre dos vehicles a l’avinguda Tarragona

El sinistre no ha registrat ferits i ha causat trànsit lent a la zona

Els vehicles després de la topada a l'avinguda Tarragona

Els vehicles després de la topada a l'avinguda Tarragona

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Una topada entre dos vehicles a l’avinguda Tarragona ha complicat durant una estona el trànsit a la zona. L’incident ha tingut lloc poc després de dos quarts de dues de la tarda i només ha registart danys materials, amb cap persona ferida.

Fins que s'ha resolt l'incident quedava un únic carril disponible en sentit baixada, fet que ha generat retencions i lentitud en la circulació. Un cop els cotxes s'han traslladat al carrer que dóna accés al parc central, el trànsit ha recuperat la normalitat.

tracking