SERVEI METEOROLÒGIC
El risc d’allaus baixa al nivell dos i es manté l’alerta als cims
El servei Meteorològic d’Andorra va rebaixar el perill d’allaus al nivell 2, amb la perillositat restringida a les parets dels circs i zones molt inclinades per sobre dels 2.300 metres. Tot i això, alerta que la neu recent i les plaques de vent poden desencadenar allaus i que l’augment de temperatures pot provocar purgues de neu humida. Les autoritats recomanen limitar les sortides a terrenys moderadament inclinats i mantenir distàncies entre els participants per evitar riscos.
Els serveis de seguretat recorden als excursionistes i esquiadors que consultin les previsions abans de sortir i que portin l’equip de seguretat adequat, com ARVA, pala i sonda, especialment en zones de muntanya amb pendent pronunciat. També van recomanar que les sortides siguin en grups reduïts i que es respectin els consells dels guies professionals, sempre amb precaució i planificació.