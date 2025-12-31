OCI
Prop de 2.000 infants i joves passen pel Saló de la Infància
La participació és un 10% superior a la de l’edició de l’any passat
Prop de dos mil infants i joves van passar el cap de setmana pel Saló de la Infància i de la Joventut d’Encamp, una xifra que suposa aproximadament un 10% més de participació respecte a l’edició anterior. Així ho va explicar el tècnic de Joventut del comú d’Encamp, Nelson Damas, que va fer-ne un balanç “extremament positiu”. Segons Damas, “hem estat fent un petit estudi de les enquestes de satisfacció” dels participants i “la puntuació que ens han posat ha sigut molt bona”. Per tant, “estem contents”, va assenyalar a l’ANA.
Pel que fa a l’afluència de públic, Damas va apuntar que “estem complint els objectius que ens havíem marcat”, fins i tot “arribant a un aforament ja màxim per poder cobrir totes les activitats amb un bon funcionament”. En aquest sentit, el tècnic estima que “han estat passant mig miler de persones diàries, més o menys”. “El primer dia potser era una miqueta més fluix pel pont, però després hem anat pujant i avui creiem que estem prop de les set-centes persones tranquil·lament”, va detallar.
L'espai firal ha rebut mig miler de visites diàries de mitjana
Pel que fa al perfil dels visitants, va explicar que la majoria són d’Andorra, tot i que també “hem vist bastants turistes, sobretot d’Espanya i de França, especialment dissabte i diumenge”. Preguntat per la procedència dels visitants nacionals, “tenim una majoria encampadana, però arriba gent de totes les parròquies”.