REGULACIÓ SANITÀRIA
Palets retinguts a la duana
Espanya ha impedit durant setmanes el retorn d’aquests elements buits al seu territori reclamant una certificació que no es podia obtenir
Una nova directriu de la duana espanyola ha provocat durant un parell de mesos dificultats en la gestió d’un element indispensable en el transport de mercaderies: els palets. L’ordre que els que retornaven a Espanya (ja buits) necessitaven un certificat fitosanitari per poder passar per la duana impedia literalment que aquests elements sortissin del país, per la qual cosa durant setmanes s’han anat acumulant en magatzems d’empreses. Una reunió entre governs el 19 de desembre passat va desbloquejar el problema de manera transitòria, els camions poden passar sense problema palets buits cap a Espanya des de fa aproximadament una setmana i les dues administracions s’han emplaçat novament al gener per trobar una solució amb caràcter estable.
La qüestió és que els palets de fusta estan sotmesos a normativa de salut vegetal en el comerç internacional; han de comptar amb certificacions que garanteixin que s’han sotmès a tractaments de control de plagues, i que no són transmissors d’insectes, fongs o altres organismes de risc. Però la duana espanyola no expedeix aquesta certificació, caldria fer-ho a Barcelona perquè pot ser que es necessitin verificacions del material que només es poden fer allà, per la qual cosa la nova ordre impedia literalment que un camió que havia vingut amb aquests palets carregats de cartrons de llet –per posar un exemple– pogués retornar a territori espanyol amb aquests mateixos palets, però buits. Una paradoxa, afirmen fonts implicades, perquè al final essencialment són elements que venen d’Espanya i que retornen a Espanya.
L’acord d’associació recull aquest àmbit i una transitòria per adaptar-s’hi
El govern es mobilitza
Durant setmanes els afectats han anat trampejant i fonts coneixedores van indicar que fins i tot a la zona duanera es podia veure encara algun palet abandonat –com el de la foto–previsiblement per algun transportista que es va trobar amb el vet duaner i va optar per la solució ràpida fàcil. Però essencialment el que estava provocant és una acumulació d’aquests elements i un problema de gestió. El Govern va ser coneixedor de la situació a final d’octubre i llavors va començar la mobilització dels diferents ministeris implicats (Afers Exteriors, Medi Ambient i Agricultura, Finances, Economia) per aclarir amb l’administració espanyola el problema i la solució. El ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal, va apuntar que també es va activar la secretaria d’Estat d’Afers Europeus per la regulació comunitària d’aplicació. De fet, Casal va assenyalar que el problema és que no existeix una equivalència normativa i que precisament és una qüestió recollida a l’acord d’associació negociat amb la UE, que preveu dos anys de transitòria a partir de l’entrada en vigor del text per adaptar-se a aquesta part del cabal. Finalment, es va tancar una reunió de caràcter tècnic el 19 de desembre passat i es va acordar el desbloqueig que es va materialitzar pocs dies després. “Durant la segona quinzena de gener s’ha de tractar un procediment més estandarditzat”, va indicar el ministre. Ara s’estaria permetent que passessin palets amb segell CEE, que és essencialment el major volum. El problema està focalitzat a la duana espanyola i no s’ha donat de la banda francesa.
Una reunió entre administracions va desbloquejar la situació el dia 19
El titular de Medi Ambient va indicar que els palets se sotmeten a un tractament tèrmic per tal de garantir que no acaben sent un problema sanitari. Però va afegir que no és només una qüestió de comprar una màquina per poder fer aquest procés al país, sinó que “caldria una autoritat, l’equivalència normativa, un protocol que fos acceptat al mercat interior”. Una solució ni fàcil ni evident, vaja. Passat festes s’haurà d’abordar com procedir, però Casal es va congratular que la situació es desencallés ràpidament després de la reunió a dues bandes, tenint en compte el problema extra per unes dates de molt consum i, en conseqüència, molta entrada de mercaderies. “Hi ha hagut bona voluntat i ens han entès”, va cloure.