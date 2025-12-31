EDUCACIÓ

Noves tutories virtuals per als estudiants lliures de batxillerat al vespre

El centre de formació al llarg de la vida (CFLV) posarà en marxa a partir del mes de gener noves tutories virtuals al vespre adreçades als candidats lliures del batxillerat. La iniciativa del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats té l’objectiu de reforçar l’accessibilitat i la flexibilitat de l’oferta formativa “per a les persones que, per motius laborals o altres impediments, no poden assistir presencialment a les sessions, segons ha informat l’executiu en un comunicat.

Les tutories en línia començaran dilluns 12 de gener del 2026 i s’oferiran en horari de vespre, de les 20.45 a les 21.45 hores. L’ampliació del servei permetrà garantir un millor acompanyament dels estudiants i facilitar l’accés a la preparació del batxillerat a distància. Actualment, 52 alumnes segueixen la preparació per a l’obtenció del títol de batxillerat mitjançant les tutories presencials que el centre ofereix.

