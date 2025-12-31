Medi Ambient
Mesures per controlar una filtració d'hidrocarbur al riu d'Os
Els treballs per detectar el focus d'origen estan en curs
El ministeri de Medi Ambient ha activat un dispositiu de contenció i seguiment arran de la detecció, el passat dissabte 20 de desembre, de presència d’hidrocarbur al riu d’Os, en el mateix punt on ja es va registrar un abocament l’octubre del 2023. Tot i que la concentració inicial era molt feble, es van desplegar xurros i mantes absorbents de manera immediata, amb la col·laboració dels bombers.
El 23 de desembre es va detectar un augment de les concentracions d'hidrocarburs i es va reforçar el dispositiu amb la instal·lació d’una barrera watergate i es va contractar una empresa especialitzada per al manteniment de la contenció i retirada de l’hidrocarbur. Les precipitacions recents i els canvis en el cabal del riu han obligat a readaptar el sistema, que es controla diàriament.
Medi Ambient ha fet inspeccions a les naus de la zona i ha sol·licitat el suport de Seguretat Industrial per revisar les instal·lacions d’emmagatzematge d’hidrocarburs, mentre continuen les investigacions per identificar l’origen exacte del vessament.