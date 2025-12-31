EL NOMBRE D'ENTITATS IMPLICADES EN LA INSERCIÓ LABORAL ARRIBA A 45
L’univers musical dona oportunitats de treball a persones discapacitades
La xarxa d’empreses inclusives també afegeix una companyia de recollida de residus
L’Espai de Música Moderna i Feper, dedicada a la recollida de residus no perillosos, són les últimes companyies que s’han afegit al programa d’empreses inclusives. El projecte va començar l’any 2017 amb l’objectiu de garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat. Aquestes noves incorporacions posen en valor que més sectors laborals s’uneixen a un projecte que cada cop és més ampli i transversal. El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, va destacar ahir durant l’acte de signatura “la voluntat creixent del teixit empresarial andorrà d’oferir oportunitats reals a col·lectius que tradicionalment han trobat més dificultats per accedir al món laboral”.
El nombre de negocis que participen en la xarxa d’empreses inclusives és de 45 i s’han creat un total de 47 llocs de treball per a persones discapacitades, de les quals 31 estan ocupades i la resta es troben actualment en processos de selecció. En total, 118 persones han estat contractades en entorns laborals diversos tant dintre de la xarxa com de fora d’ella, amb una col·laboració del sector públic i privat, i el Govern preveu que el 2026 s’hi sumaran més sectors perquè noves companyies hi han manifestat interès.
La xarxa d’empreses inclusives està gestionada amb el suport del servei d’Ocupació d’Andorra i ofereix un servei integral, des de la formació i orientació del personal, presentació de perfils i seguiment de cada cas de contractació. Les empreses que participen en el projecte opten a subvencions que faciliten la contractació d’aquests llocs de treball amb ajudes que poden arribar fins als 5.280 euros anuals.