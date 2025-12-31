REACCIONS A L'ENQUESTA D'AR+I
L’oposició apunta al creixement per l’augment del rebuig a l’immigrant
Concòrdia, el PS i Andorra Endavant assenyalen que el problema s’ha generat per les polítiques de Demòcrates per Andorra
L’observatori d’AR+I va posar de manifest que la immigració comença a ser percebuda com un problema real per la ciutadania. Des de l’oposició es va subscriure aquest relat, apuntant que el creixement desmesurat que ha viscut el país en els darrers anys ha contribuït a aquesta percepció.
Cerni Escalé va destacar que l’impacte dels nouvinguts ha estat “extraordinari”, amb un creixement “inaudit a la resta d’Europa”, xifrat en un augment del 10% en els últims anys sota el vistiplau del Govern. El líder de Concòrdia va advertir que la situació és preocupant per les seves conseqüències socials, especialment pel que fa a l’accés als beneficis socials i a l’habitatge, i va defensar com a solució una planificació de les quotes a “diversos anys vista” per garantir una entrada previsible de treballadors.
Pere Baró va coincidir que el sobrecreixement és un problema, que va atribuir a “la manca de rumb de Demòcrates per Andorra, que porta mà d’obra sense mirar més enllà”, fet que genera malestar. Tanmateix, el president del PS hi va afegir una lectura més ideològica, advertint que, més enllà del problema real, els discursos populistes que s’estan estenent arreu d’Europa –Andorra inclosa– alimenten aquesta percepció. Baró va insistir en la necessitat de no criminalitzar l’estranger i va recordar que “Andorra és un país d’estrangers”.
Per la seva banda, la presidenta d’Andorra Endavant va remarcar que el seu grup “ha alertat reiteradament de la distància entre el relat oficial i la percepció real de la ciutadania” sobre la qüestió migratòria, una “bretxa” que, segons va dir, l’Observatori posa ara “negre sobre blanc”.
Suspens en habitatge
L’habitatge continua sent el principal problema del país i l’oposició no s’amaga d’assenyalar el Govern com a principal responsable. Escalé va lamentar les xifres desproporcionades del mercat de la vivenda, amb “el rècord històric del preu per metre quadrat” en un context sense fre a la inflació, i va criticar l’actuació “massa tímida” de DA, així com el rebuig de la majoria a les cinc proposicions de llei presentades pel seu grup durant la legislatura.
Pere Baró va remarcar que els resultats de l’enquesta “demostren que tenim un Govern immobilitzat” i que són “la imatge més clara de la manca de polítiques demòcrates”. El líder del PS va lamentar que, quan el seu grup posa el focus en aquesta qüestió, se’ls titlli “d’exagerats”, i va insistir en la necessitat d’una llei que intervingui el mercat.
Montaner va defensar que el seu grup ja ha plantejat solucions concretes durant aquest mandat per fer front a la crisi de l’habitatge, amb mesures “realistes i immediates” com els habitatges modulars. El partit també va reclamar més transparència al mercat del lloguer, amb dades “reals i accessibles per frenar l’opacitat i la bombolla de preus”, i va proposar prohibir que negocis de no residents ocupin habitatges residencials, derivant aquesta activitat cap a espais de coworking per alliberar lloguers.
CONCÒRDIA DEMANA LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM
Pere Baró també va posar l’accent en la manca de comunicació institucional. El líder socialdemòcrata va insistir que “hem de poder explicar per què votar sí i per què votar no”, i va subratllar que aquesta tasca hauria de recaure en el Govern, amb l’objectiu de garantir que els ciutadans disposin d’una informació clara, equilibrada i rigorosa abans de prendre una decisió que va qualificar de “transcendental” per al futur del país.
Des d’Andorra Endavant, l’anàlisi dels resultats de l’Observatori va ser més concisa, però contundent. El grup va assegurar que, a parer seu, “la major part dels ciutadans d’Andorra perceben l’acord amb la Unió Europea com un element negatiu”, una percepció que, segons van apuntar, també estaria vinculada a la manca d’informació clara i a un debat públic insuficient.