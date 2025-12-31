RESULTAT DE L'AUDITORIA ENCOMANADA PEL PARTIT
Factura “cridanera” d’Ábalos en un restaurant massanenc
Andorra es cola a l’informe sobre les despeses de l’excàrrec del PSOE
El resultat de l’auditoria encomanada pel Partit Socialista espanyol arran de l’esclat dels presumptes casos de corrupció que involucren els que van ser secretaris d’organització de la formació, José Luis Ábalos i Santos Cerdan, descarta el finançament irregular, però sí que recopila un seguit de despeses “cridaneres” que Ábalos va carregar a l’organització. I entre aquestes, cita una factura en un restaurant de la Massana sobre la qual s’apunta que “la localització és particularment cridanera”. També ho són, de “cridaneres”, per als catedràtics que han elaborat l’informe la despesa en un hotel a París i factures a les ciutats belgues de Brussel·les i Bruges. Mitjans de comunicació espanyols van difondre àmpliament ahir els resultats del citat examen.
Els autors de l’informe conclouen que “consten despeses notòriament improcedents” i citen un dinar per a nou persones el dia de Nadal del 2019, menús infantils o rebuts “extraordinaris” en una marisqueria. S’han considerat excessives despeses que (en el cas de restaurants) suposaven més de 60 euros per persona i aquestes van representar entre un 4% i un 25%, depenent de l’any. Entre les factures excessives detallades consta una de 332 euros per a un únic comensal en una marisqueria de Madrid o els prop de 290 euros que es van abonar en un altre establiment de la capital espanyola per un dinar per a tres persones, molt més car que en anteriors ocasions.