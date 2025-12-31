POLÍTICA
Espot reafirma la desintervenció gradual dels lloguers el 2027 en el discurs de Cap d’Any
El cap de Govern situa l’habitatge i el poder adquisitiu al centre del missatge
L’habitatge i el poder adquisitiu han estat els eixos centrals del discurs de Cap d’Any del cap de Govern, Xavier Espot, que ha anunciat l’inici d’una desintervenció gradual i progressiva dels lloguers a partir del 2027. El procés es farà amb "límits clars" i "mecanismes de seguiment per evitar increments desproporcionats i garantir la seguretat social i jurídica" tant dels llogaters com dels propietaris, segons ha explicat des de Casa Masover de Casa Rossell, a la Cortinada.
Espot ha confirmat també que el Govern continuarà ampliant el parc públic d’habitatges i desplegant el programa d’accés al primer immoble de propietat. En l’àmbit salarial, ha avançat que el salari mínim superarà els 1.500 euros l’any 2026.
El cap de Govern ha remarcat durant la seva intervenció que la pressió sobre el mercat de l’habitatge s’ha vist accentuada per l’augment demogràfic, la inversió estrangera i l’obertura econòmica del país. Per fer-hi front, ha recordat que l’Executiu ha impulsat "un projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible", amb l’objectiu de "regular més i millor els fluxos migratoris i la inversió estrangera".
Pel que fa a les relacions amb la Unió Europea, Espot ha assenyalat el Consell de la UE haurà de definir la naturalesa jurídica de l’Acord d’associació. Aquesta decisió obriria la porta a la signatura del text definitiu, que posteriorment hauria de ser ratificat pel Parlament Europeu. Un cop completat aquest procés, es podria convocar el referèndum previst.
El cap de Govern també ha fet referència al procés de reflexió col·lectiva ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’, iniciat aquest 2025, que culminarà amb la celebració d’una assemblea ciutadana al gener i amb la presentació dels resultats al mes de març. Segons ha indicat, les conclusions es compartiran amb la ciutadania i amb totes les forces polítiques per millorar la presa de decisions públiques i preparar el país per als reptes de les properes dècades.