TURISME
Els hotels freguen el ple, amb un 90% d’ocupació durant aquesta setmana
El període de Nadal es va tancar amb unes xifres del 82%, quasi iguals que el 2024
Les previsions de cara a les festes de Cap d’Any i Reis per part de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) són encara més optimistes que la setmana passada. El director, Albert Mora, va avançar ahir que l’ocupació prevista per a la setmana compresa entre el 29 de desembre i el 4 de gener se situa prop del 90%, una xifra superior a la registrada durant la setmana de Nadal. Tot i que no va poder concretar una comparació directa amb les dades finals de l’any passat, va assegurar que “la perspectiva era molt bona” i que el sector afrontava aquests dies amb expectatives elevades.
El director també va fer un balanç positiu de l’ocupació turística durant la setmana de Nadal, tot i que amb diferències entre els primers dies i el cap de setmana festiu. Mora va explicar que “l’ocupació mitjana dels establiments hotelers entre el 22 i el 28 de desembre va ser del 82%”, una xifra pràcticament idèntica a la registrada el mateix període de l’any passat.
Malgrat el còmput global de la setmana, “el comportament de la demanda va variar segons els dies”, va detallar Mora. En aquest sentit, va assenyalar que els primers dies de la setmana van ser lleugerament més fluixos, però que el cap de setmana de Nadal va registrar una ocupació clarament superior a la de l’any passat. Concretament, l’ocupació durant els dies centrals de Nadal va augmentar en nou punts percentuals respecte de l’any passat, fins a situar-se prop del 85%. “El cap de setmana ha estat molt millor que l’any passat i això ha permès compensar una entrada de setmana més discreta”, va explicar el responsable.
Pel que fa al funcionament dels establiments, el director de la Unió Hotelera va remarcar l’esforç del sector per garantir un bon servei als visitants, tot i reconèixer que persistia la manca de personal, un problema que s’arrossega des de fa temps al sector hoteler. Segons va explicar, “molts hotels no han pogut completar les seves plantilles”, una situació que afectava el conjunt del sector. Mora va insistir que aquesta circumstància “no comprometia la qualitat del servei”, ja que els equips existents estaven preparats per atendre els clients durant el període de màxima afluència.