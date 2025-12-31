REPORTATGE
Aldarulls i cues descontrolades
La creperia viral de la rotonda d’Andorra la Vella provoca una actuació policial abans d’obrir per queixes dels comerços veïns.
La creperia situada a la zona de la Rotonda d’Andorra la Vella va tornar a ser ahir a la tarda l’escenari d’un nou episodi de tensió, fins i tot abans de l’obertura de l’establiment. L’acumulació de persones a la vorera, amb cues que envaïen el pas de vianants i dificultaven l’accés als comerços, va provocar la intervenció de la policia i dels agents de circulació, després que un dels comerciants del costat alertés que el seu negoci quedava pràcticament bloquejat per les cues. La gent feia més d’una hora que esperava l’obertura de la creperia per rebre els insults del propietari, el vídeo de record per a les seves xarxes i un crep.
El comerciant va començar a cridar enmig del carrer per les queixes i la presència de la policia
La presència policial i dels responsables comunals no va rebaixar l’ambient, sinó que va coincidir amb una reacció exaltada del responsable de la creperia, que va començar a cridar enmig del carrer davant de clients i veïns. “El Govern es queixa, el veí es queixa”, va repetir en diverses ocasions, mentre instava tothom a treure els telèfons mòbils per enregistrar la situació i difondre-la a les xarxes socials. Enmig de la tensió, el comerciant va arribar a amenaçar de tancar el negoci i va ironitzar sobre la possibilitat de tallar el carrer per encabir-hi la cua. “Què voleu que faci, tallar la carretera?”, va exclamar. El Diari va intentar recollir la versió del propietari de la creperia, però el responsable va reaccionar amb insults i es va negar a fer declaracions, limitant-se a mantenir una actitud airada i a repetir els crits que ja havia proferit en públic.
El conseller de Circulació i Aparcaments d’Andorra la Vella, Sergi Surana, present al lloc dels fets, va insistir que el conflicte no rau en l’èxit del negoci, sinó en la seva gestió. “Les entrades a les botigues no es poden bloquejar”, va remarcar el conseller de Circulació, tot recordant que és responsabilitat del gestor garantir la convivència a l’espai públic. Surana va tornar a explicar que el comú ja ha proposat diverses mesures, com ara la instal·lació de catenàries, la contractació de personal específic amb armilles reflectants per ordenar les cues o la implementació de sistemes de torns, tal com ja fan altres establiments amb gran afluència de clients.
El conseller va advertir que no és viable destinar de manera continuada agents de circulació i policia a un negoci privat. “Són recursos públics i no podem tenir-los aquí cada dia”, va afirmar, tot afegint que, si les indicacions no es compleixen, es podrien aplicar sancions i traslladar el cas al Govern, amb la possibilitat d’un tancament de l’activitat. Tot i això, va reconèixer que fins ara hi ha hagut certa actitud de col·laboració per part del comerç, però va insistir que les catenàries “no són suficients” i que cal personal dedicat exclusivament a gestionar l’espai exterior.
El comerciant del local adjacent va denunciar que la situació és insostenible. “És impossible que algú pugui entrar a la meva botiga així”, va lamentar. Tot subratllant que no té res en contra del negoci veí ni del seu èxit, declarant que “s’alegrava per ell”, però sí del fet que les cues s’organitzin davant del seu establiment.