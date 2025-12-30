Treball
La Xarxa d'Empreses Inclusives ja compta amb 45 companyies
El programa ha creat un total de 47 llocs de treball per a persones amb discapacitat
El projecte de la Xarxa d’Empreses Inclusives, impulsat pel Govern d'Andorra des del 2017, continua creixent i consolida el seu compromís amb la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Amb la incorporació recent de dues noves empreses —FEPER i l’Espai de Música Moderna—, la xarxa compta ja amb 45 empreses actives i 47 llocs de treball creats, 31 dels quals actualment ocupats.
El programa, gestionat pel Servei d’Ocupació, ofereix acompanyament personalitzat, formació i subvencions per facilitar la contractació. Segons el secretari d’Estat Jordi Puy, aquestes dades reflecteixen "la voluntat creixent del teixit empresarial andorrà d’oferir oportunitats reals". Amb noves adhesions previstes per al 2026 i 118 persones contractades en entorns laborals ordinaris a tot el país.