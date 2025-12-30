PS
Vela demana per les mesures de protecció del patrimoni immaterial d’Andorra
La petició sorgeix arran de les informacions aparegudes sobre el registre de la marca “cap de l’ossa d’Ordino”
La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una pregunta oral al Govern perquè sigui resposta en el ple del Consell General. Vela ha demanat a l'Executiu quines accions i mesures està implementant per garantir la protecció del patrimoni immaterial del país. La iniciativa sorgeix arran de les informacions aparegudes sobre el registre de la marca “cap de l’ossa d’Ordino”, un afer que "ha generat preocupació social i que, segons el PS, posa de manifest la necessitat de disposar de mecanismes clars i efectius per preservar els elements del patrimoni immaterial andorrà", segons indiquen.
El grup parlamentari Socialdemòcrata considera que la manca d’una regulació específica i d’una estratègia clara de protecció pot facilitar situacions que posin en risc béns culturals compartits. El PS expressa que "el patrimoni immaterial no pot quedar desprotegit ni sotmès a interessos privats", i reclama una actuació decidida per part de les institucions públiques.
La pregunta serà resposta de forma oral davant del ple del Consell General, una sessió en què el grup parlamentari espera "obtenir explicacions i compromisos concrets per part del Govern".